İlkokul öğrencilerinden duygulandıran ay yıldızlı koreografi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlkokul öğrencilerinden duygulandıran ay yıldızlı koreografi - Son Dakika

İlkokul öğrencilerinden duygulandıran ay yıldızlı koreografi

6 saat önce

Pendik'te bir ilkokulun öğrencileri, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü sebebiyle ay yıldızlı koreografi düzenledi.

İlkokul öğrencilerinden duygulandıran ay yıldızlı koreografi, System.String[]

Pendik'te bir ilkokulun öğrencileri, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü sebebiyle ay yıldızlı koreografi düzenledi. Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy'un dev portrelerinin açıldığı koreografi görenleri duygulandırdı.


Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilmesinin 99. yıl dönümü nedeniyle, Pendik'te Gülizar Zeki Obdan İlkokulu öğrencileri tarafından anlamlı bir koreografi düzenlendi. İlkokullu öğrenciler, koreografide ay yıldız oluşturacak şekilde bir araya geldi. Ay yıldız şeklinin yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Mehmet Akif Ersoy'un dev portreleri de açıldı. İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümünde ilkokullu öğrenciler tarafından yapılan anlamlı koreografi görenleri duygulandırdı. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Akif Ersoy, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:00 Kaynak: İHA
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