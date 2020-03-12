İlkokul öğrencilerinden duygulandıran ay yıldızlı kareografi - Son Dakika

İlkokul öğrencilerinden duygulandıran ay yıldızlı kareografi

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümünde öğrencilerden anlamlı hareket

İSTANBUL - Pendik'te bir ilkokulun öğrencileri, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü sebebiyle ay yıldızlı kareografi düzenledi. Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy'un dev portrelerinin açıldığı kareografi görenleri duygulandırdı.

Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilmesinin 99. yıldönümü nedeniyle, Pendik'te Gülizar Zeki Obdan İlkokulu öğrencileri tarafından anlamlı bir kareografi düzenlendi. İlkokullu öğrenciler, kareografide ay yıldız oluşturacak şekilde bir araya geldi. Ay yıldız şeklinin yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Mehmet Akif Ersoy'un dev portreleri de açıldı. İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümünde ilkokullu öğrenciler tarafından yapılan anlamlı kareografi görenleri duygulandırdı.