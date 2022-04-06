İlkokul öğrencilerinden Emniyet Müdürü Kurt'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

İlkokul öğrencilerinden Emniyet Müdürü Kurt'a ziyaret

06.04.2022 10:25
İlkokul öğrencilerinden Emniyet Müdürü Kurt'a ziyaret

15 Temmuz ilkokulu Öğrencileri Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt'u makamında ziyaret ederek 10 Nisan Polis Haftasını kutladıÖğretmenleri Cuma Bulut ile birlikte 15 Temmuz ilkokulu öğrenciler, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü binasına giderek Emniyet Müdürü Ahmet Kurt'a...

15 Temmuz ilkokulu Öğrencileri Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt'u makamında ziyaret ederek 10 Nisan Polis Haftasını kutladı

Öğretmenleri Cuma Bulut ile birlikte 15 Temmuz ilkokulu öğrenciler, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü binasına giderek Emniyet Müdürü Ahmet Kurt'a çiçek takdim etti. Öğretmen ve öğrenciler Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Müdür Kurt ise makamında ağırladığı öğrencilere telsiz konuşması yaptırdı. Polislik mesleği ile ilgili soruları cevaplandıran Kurt, geleceğin teminatı olarak gördüğü çocukların ziyareti nedeniyle duyduğu memnuniyeti belirterek öğrencilere tek tek teşekkür etti.

Ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi. - KİLİS

İlkokul öğrencilerinden Emniyet Müdürü Kurt'a ziyaret

YORUMLAR
500
Son dakika 3. sayfa: Polis ekiplerinden dolandırıcılara karşı uyarı Son dakika 3. sayfa: Polis ekiplerinden dolandırıcılara karşı uyarı Kilis'te Emniyet Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri başladı Kilis'te Emniyet Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri başladı

Ahmet Kurt, 15 Temmuz, Polis, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İlkokul öğrencilerinden Emniyet Müdürü Kurt'a ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
11:04 Memur ve emeklilerin temmuz zammı oranı şimdiden belli oldu: Yüzde 30.3
11:03 Göztepe'nin golcü futbolcusu Ndiaye, Shangai Port'a transfer oldu
10:54 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ belirledikleri cumhurbaşkanı adayını paylaştı: Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 12:01:59. #1.11#
SON DAKİKA: İlkokul öğrencilerinden Emniyet Müdürü Kurt'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement