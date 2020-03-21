İstanbul'da özel bir ilkokul öğrencileri, evde kal çağrısı yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesiyle, İstanbul'da özel bir ilkokul öğrencileri farkındalık oluşturmak için harekete geçti.

Bu kapsamda öğrenciler sosyal medyada bir araya gelerek kamera karşısına geçti ve "evde kal" çağrısı yaptı. Öğrenciler, "evde kal" mesajlı kartonlar tuttuğu videoda "Kendimizi ve çevremizi korumak için lütfen evde kal" ifadelerini kullandı.