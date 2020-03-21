İlkokul öğrencilerinden "evde kal" çağırısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlkokul öğrencilerinden 'evde kal' çağırısı - Son Dakika

İlkokul öğrencilerinden "evde kal" çağırısı

7 saat önce

İstanbul'da özel bir ilkokul öğrencileri, evde kal çağrısı yaptı.

İstanbul'da özel bir ilkokul öğrencileri, evde kal çağrısı yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesiyle, İstanbul'da özel bir ilkokul öğrencileri farkındalık oluşturmak için harekete geçti.

Bu kapsamda öğrenciler sosyal medyada bir araya gelerek kamera karşısına geçti ve "evde kal" çağrısı yaptı. Öğrenciler, "evde kal" mesajlı kartonlar tuttuğu videoda "Kendimizi ve çevremizi korumak için lütfen evde kal" ifadelerini kullandı.

İlkokul öğrencilerinden evde kal çağırısı

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:30 Kaynak: AA

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