İlkokul öğrencilerinden evlerinden getirdikleri tarihi eşyalarla sınıf müzesi

Kastamonu'da tarihi bir binada eğitim gören ilkokul öğrencileri, büyüklerinden kalan eşyalardan "sınıf müzesi" oluşturdu.

Kentte temeli 1928 yılında atılan ve 1932'den bu yana eğitim yuvası olarak hizmet veren Gazipaşa İlkokulunun 3. sınıf öğrencileri, Türkçe dersinde işledikleri "Sınıf Müzesi Kuruyoruz" başlığından yola çıkarak, büyüklerinin de yardımıyla kendi sınıf müzelerini kurdu.

Büyüklerinden yadigar eşyaları okula getirerek oluşturdukları müzede sergileyen öğrenciler, ziyaretçilerini adeta tarihte yolculuğa çıkardı.

"Amacımız çocuklarımızın atalarının kültürünü tanımaları"

Okul müdürü Murat Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazipaşa İlkokulunun tarihi bir öneme sahip olduğunu, öğrencilerin de güzel bir faaliyetin içinde yer aldığını söyledi.

Öğrencilerin velileri aracılığıyla evlerinde bulanan eski eserleri, büyükannelerinden, büyükbabalarından, dedelerinden kalma eşyaları okula getirdiğini anlatan Şimşek, "Tarihimizi, kültürümüzü yaşatacak güzel bir sergi oluşturdular. Etkinlikteki ana amacımız çocuklarımızın atalarının yaşamış olduğu kültürü tanımaları. Sınıfta böyle bir müze oluşturarak okulumuzdaki diğer öğrencilere de bunları tanıtmalarını hedefliyoruz." diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Türkan Değirmenci, Türkçe dersi kapsamında "Sınıf Müzesi Kuruyoruz" başlığında bir konularının olduğunu belirterek, öğrencilerin de konuyu işlerken "Biz de bir müze kuralım" fikrini ortaya attıklarını ifade etti.

Velilere destekleri için teşekkür eden Değirmenci, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız eski eşyaları getirdiler, bunun yanında kukla müzesi ile oyuncak müzesi de kurduk. Bunda velilerimizin de çok desteği var. Buraya çok güzel eşyalar getirdiler. En az 100-150 yıllık eşyalarımız, elbiselerimiz, kıyafetlerimiz var. Eskiden kullanılan mutfak eşyaları, gramofon, telefon, saatler, fenerler var. Bizim yöremize ait çarşaf bağları, taş baskılarımız, yayıklarımız, tel kırma gibi Kastamonu yöremize ait ürünlerimiz de var."

Etkinliğe 36 öğrencinin katıldığını söyleyen Değirmenci, sergiye diğer okulları da davet ettiklerini dile getirdi.

Okullarındaki öğrencilerin sergiyi ziyaret ettiklerini vurgulayan Değirmenci, "Geçmişi olmayanın geleceği olmaz, geleceğine yön veremez. Geçmişimizi tanıtan bir müze oluşturduk." diye konuştu.

Sınıfta oluşturulan müzede sergilenen 150 yıllık gelinliği evinden getiren öğrenci İpek Sare Çiğdem de anneannesinin büyükannesinden kalan gelinliği özenle bugüne kadar saklandığını söyledi.

Gelinliğin ziyaretçilerin ilgisini çektiğine değinen Çiğdem, "Biz bu eşyalarımızı geleceğimize aktarmak ve herkese göstermek istiyoruz." dedi.

Öğrencilerden Efranur Baritci de sergiye babaannesinden kalan gaz lambasını getirdiğini ve müzede sergilenen eserlerin her birinin ayrı bir tarihi değeri olduğunu dile getirdi.