İlkokul Öğrencilerinden Farkındalık Yürüyüşü

Kütahya'da ilkokul öğrencileri, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek için yürüdü.

Kütahya'da ilkokul öğrencileri, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek için yürüdü.





Yeşilay Kütahya Şubesi ve Abdurrahman Paşa İlkokulu işbirliği ile Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlen yürüyüşte öğrenciler, ellerindeki dövizlerle sloganlar atarak Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.





Abdurrahman Paşa İlkokulu Müdürü Ali Sezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, okul olarak öğrencilerle farkındalık oluşturmak adına hem okulda hem de okul dışında etkinlikler düzenlediklerini söyledi.



Yeşilay Haftası kapsamında da yürüyüş düzenlemek istediklerini belirten Sezgin, şöyle konuştu:



"Yeşilay'ın ve bizlerin üzerinde durduğu bu sorunlar çok önemli problemler. Sigara ve tütün, alkol, zararlı maddeler, teknoloji ve kumar bağımlılığı ile belirli bir zaman sonra mücadele etmek gerçekten çok zor. Bu kötü alışkanlıklar hem toplumda derin yaralar hem de ciddi sağlık problemlerine yol açıyor. Bunun önüne geçmenin ilk adımı da çocuklarımıza küçük yaşta bu eğitimi vermekten geçiyor."



Yeşilay olarak 99. kuruluş yıl dönümlerini kutladıklarını hatırlatan Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin de "Bütün amacımız farkındalık yaratmak. Bizlerin geleceği bu minik kardeşlerimiz. Hepsi o kadar saf ve masumlar ki, geleceğimize onlar yön verecek. Yeşilay olarak koşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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