İlkokul öğrencilerinden İdlib'e kışlık kıyafet yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlkokul öğrencilerinden İdlib'e kışlık kıyafet yardımı - Son Dakika

İlkokul öğrencilerinden İdlib'e kışlık kıyafet yardımı

6 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri, Suriye'nin İdlib bölgesindeki sivillere kışlık giyecek ve yaşam malzemesi yardımında bulundu.

İlkokul öğrencilerinden İdlib'e kışlık kıyafet yardımı, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri, Suriye'nin İdlib bölgesindeki sivillere kışlık giyecek ve yaşam malzemesi yardımında bulundu.


Suriye'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayan öğrenciler, kendi aralarında topladıkları mont, eldiven, battaniye, çorap, ayakkabı ve çeşitli kışlık kıyafetlerden oluşan yardım kolilerini okula getirdi. Yayladağı Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri tarafından İdlib'e gönderilmek üzere toplanan malzemeler, Yayladağı sınırından Suriye'ye gönderildi. Özel Eğitim Öğretmeni Osman Tortuk, "Sınırımızda yanı başımızda yaşanan bu drama sessiz kalamazdık" dedi.


Esad rejimi ve müttefiklerinin saldırıları sonucu Türkiye sınırına çok sayıda ailenin geldiğini, bu drama sessiz kalınmaması gerektiğini ifade eden Tortuk, "Aslında bu yardımlaşma olayı bize atalarımızdan kalan bir miras. Atalarımızın bize bıraktığı merhamet duygusunun hem çocuklarımızda karşılığı hem de bizlerde devam ettiğinin göstergesidir. Daha önce olduğu gibi Türk her zaman beklenen olmuştur. Bizler de Türkiye Cumhuriyeti'nin birer ferdi olarak bizden bekleneni bir kez daha ortaya koymak için naçizane karınca kararınca bir yardım kampanyası başlattık. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizin de gayretleriyle çok sayıda malzeme toplandı. Bir çocuğun ayaklarını ısıtabilir, üzeri ıslanan bir kardeşimizin geceyi kuru elbiseler içerisinde geçirmesini sağlayabilirsek ne mutlu bize. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve okul idaresine bu duyarlı davranışlarından ötürü çok teşekkür ediyorum" dedi. - HATAY

Yayladağı, Suriye, Selim, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:33 Kaynak: İHA
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