İlkokul Öğrencilerinden Jandarmaya Ziyaret

Havza 100. Yıl İlkokulu öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Havza 100. Yıl İlkokulu öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.



Ziyarette öğrenciler ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, yemekhanede kitap okuma etkinliğinde birlikte kitap okudu.



Daha sonra kullandıkları ekipmanlar tanıtılarak, jandarmanın görevleri, genel trafik ve güvenlik kuralları gibi konularda öğrencilere bilgi aktarıldı.



İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öğrencilerimizi misafir edip onlarla kitap okuyarak hoşça vakit geçirdik. Umarım çocuklarımız da buradan memnun ayrılmışlardır." dedi.



Ziyaretin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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