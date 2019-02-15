Son Dakika Haberleri: İlkokul Öğrencilerinden Jandarmaya Ziyaret

İlkokul Öğrencilerinden Jandarmaya Ziyaret

1 saat önce

Havza 100. Yıl İlkokulu öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

İlkokul Öğrencilerinden Jandarmaya Ziyaret, System.String[]
Havza 100. Yıl İlkokulu öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyarette öğrenciler ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, yemekhanede kitap okuma etkinliğinde birlikte kitap okudu.

Daha sonra kullandıkları ekipmanlar tanıtılarak, jandarmanın görevleri, genel trafik ve güvenlik kuralları gibi konularda öğrencilere bilgi aktarıldı.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öğrencilerimizi misafir edip onlarla kitap okuyarak hoşça vakit geçirdik. Umarım çocuklarımız da buradan memnun ayrılmışlardır." dedi.

Ziyaretin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:24 Kaynak: AA

Havza, Jandarma, Güncel
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