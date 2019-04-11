İlkokul Öğrencilerinden Jandarmaya Ziyaret

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Aşağıpınarbaşı İlkokulu öğrencileri, Jandarma Teşkilatını daha yakından tanımak amacıyla Konya İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Aşağıpınarbaşı İlkokulu öğrencileri, Jandarma Teşkilatını daha yakından tanımak amacıyla Konya İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.



Selçuklu Aşağıpınarbaşı İlkokulundan 110 öğrenci Jandarma Teşkilatını daha yakından tanımak amacıyla Konya İl Jandarma Komutanlığına geldi. Jandarma tarafından çocuklara Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği, olay yeri inceleme timi, iz takip ve bomba arama köpeği ile trafik ve motorsiklet timlerinin gösterileri sergilendi. Ziyarette öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi de dağıtıldı. - KONYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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