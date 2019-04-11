Son Dakika Haberleri: İlkokul Öğrencilerinden Jandarmaya Ziyaret

İlkokul Öğrencilerinden Jandarmaya Ziyaret

59 dakika önce

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Aşağıpınarbaşı İlkokulu öğrencileri, Jandarma Teşkilatını daha yakından tanımak amacıyla Konya İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

İlkokul Öğrencilerinden Jandarmaya Ziyaret, System.String[]
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Aşağıpınarbaşı İlkokulu öğrencileri, Jandarma Teşkilatını daha yakından tanımak amacıyla Konya İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Selçuklu Aşağıpınarbaşı İlkokulundan 110 öğrenci Jandarma Teşkilatını daha yakından tanımak amacıyla Konya İl Jandarma Komutanlığına geldi. Jandarma tarafından çocuklara Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği, olay yeri inceleme timi, iz takip ve bomba arama köpeği ile trafik ve motorsiklet timlerinin gösterileri sergilendi. Ziyarette öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi de dağıtıldı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:43 Kaynak: İHA
Selçuklu, Konya, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Wikileaks'in Kurucusu Assange, Londra'da Tutuklandı Bakan Albayrak'ın Açıkladığı Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi'nin Detayları Belli Oldu Son Dakika! YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece'ye Yönelik İtirazını Görüşmek Üzere Toplandı Dolar, Euro ve Altında Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 17:42:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlkokul Öğrencilerinden Jandarmaya Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]