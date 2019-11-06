İlkokul öğrencilerinden kaktüslerden Türk bayrağı

Samsun'da ilkokul öğrencileri, Milli Mücadele'nin 100. yılı ve Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla serada yetiştirdikleri 255 kaktüsten Türk bayrağı oluşturdu.

Atakum ilçesinde bulunan özel bir ilkokulun yönetimi, bir yıl önce öğrencilerin doğayı tanıması, toprakla, bitkilerle ve doğadaki canlılarla bütünleşmelerini sağlamak amacıyla 19 Mayıs ilçesindeki "Çocuk, Çiçek, Yaşam Bahçesi"nde kaktüs yetiştirmeye başladı.

Öğrenciler, kaktüsleri kullanarak ay yıldız bulunan kırmızı zeminli bir masanın üzerine Türk yaprağı yaptı.

Okul müdürü Sebahat Kayhan, AA muhabirine, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında geliştirdikleri proje ile çocukların kaktüs yetiştirdiğini, toprağa dokunduklarını söyledi.

Çocukların dokunarak, hissederek öğrendiğini dile getiren Kayhan, "Kaktüs çiçeklerinin dikenlerinin ellerine nasıl batmayacağını öğreniyorlar. Kaktüslerle çocuklara iyilikten, güzellikten zarar gelmeyeceğini öğretiyoruz." dedi.

Projenin çocukların gelişimine katkı sağladığına işaret eden Kayhan, "Kaktüslerle çocukları bir araya getirip bütünleştirmek istedik. Çocuklarımızla bir yıldır çalışmalar yaptık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı anlamlandırmak, çocuklarımıza hissettirmek adına da kaktüslerimizi yetiştirerek bayrak yaptık. Bu bayrağı, Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimize farkındalığımızı göstermek amacıyla onlara ithafen hazırladık. Böylesine anlamlı ve güzel bir tablo ortaya çıkması bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Çocuk Çiçek Yaşam Bahçesi kurucusu Serpil Uzun da bahçesini bütün çocuklara ve okullara açtığını anlatarak, "Bahçeye gelen çocuklar çiçeklere, bitkilere dokunarak, hissederek nasıl yetiştiğini öğreniyor. Bu öğrencilerimizle de kaktüs çiçekleri yetiştirdik. Sevgi ile büyüttük. Yetiştirdiğimiz 255 kaktüsten Türk bayrağı yaptık. Bayrağı, Mehmetçik'e hediye edeceğiz." diye konuştu.