Son Dakika Haberleri: İlkokul Öğrencilerinden Lösemili Çocuklara "Umut Bebek"

İlkokul Öğrencilerinden Lösemili Çocuklara "Umut Bebek"

24 dakika önce

Kastamonu'da ilkokul öğrencileri, kendilerinin tasarlayıp annelerine yaptırdıkları "umut bebekleri" lösemili çocuklara hediye etti.

İlkokul Öğrencilerinden Lösemili Çocuklara
Kastamonu'da ilkokul öğrencileri, kendilerinin tasarlayıp annelerine yaptırdıkları "umut bebekleri" lösemili çocuklara hediye etti.

Taşköprü ilçesi Muzafferettin Gazi İlkokulu 4/A sınıfındaki 25 öğrenci, kendilerinin tasarladıkları ve annelerine diktirdikleri "umut bebek" adı verilen bez bebekleri üzerlerine iliştirdikleri, "Hayatı sev, kötü düşünme, sen hala çok güzelsin, moralini bozma" yazılı notlarla lösemili çocuklara ulaştırılmak üzere Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) gönderdi.

Sınıf öğretmeni Dilek Tuğcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerinin duyarlılığının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Lösemiyle ilgili izledikleri bir videonun öğrencilerini derinden etkilediğini vurgulayan Tuğcu, "Lösemi konusunda bilgi edinmek amacıyla izletilen videolar sonucu öğrencilerimiz ortak bir sonuca ulaştı. Bu da lösemili çocukların tedavi sürecinde saçları dökülmesine rağmen hepsinin yüzündeki tebessüm ve mutluluktu. Bundan yola çıkan öğrencilerimiz, kendi tasarladıkları saçları olmayan fakat gülen yüzlü bebeklerle tedavi sürecinde lösemili arkadaşlarının yanında olmak istediler. Her öğrencimiz bir 'umut bebek' yaptı." ifadelerini kullandı.

Bebekler hazırlandıktan sonra LÖSEV ile irtibata geçtiklerini anlatan Tuğcu, "LÖSEV yetkilileri, öğrencilerimizin bu davranışından çok etkilendi ve teşekkür etti. Gönderdiğimiz bebekleri seve seve lösemili çocuklara ulaştıracaklarını söylediler." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:44 Kaynak: AA

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