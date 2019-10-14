İlkokul öğrencilerinden Mehmetçiğe destek klibi
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İlkokul öğrencilerinden Mehmetçiğe destek klibiAMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçe Şehit Polis Muzaffer Öztaş İlkokulu 3/a sınıfı öğrencileri istiklal marşımızın 5.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:17 Kaynak: İHA
İlkokul öğrencilerinden Mehmetçiğe destek klibi
AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçe Şehit Polis Muzaffer Öztaş İlkokulu 3/a sınıfı öğrencileri istiklal marşımızın 5. Kıtası olan "arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın" dizeleriyle barış pınarı harekatına katılan askerlere klip çekerek, selam yolladılar.
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