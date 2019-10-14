Son Dakika Haberleri: İlkokul öğrencilerinden Mehmetçiğe destek klibi
Son Dakika Güncel İlkokul öğrencilerinden Mehmetçiğe destek klibi

İlkokul öğrencilerinden Mehmetçiğe destek klibi

1 saat önce

İlkokul öğrencilerinden Mehmetçiğe destek klibiAMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçe Şehit Polis Muzaffer Öztaş İlkokulu 3/a sınıfı öğrencileri istiklal marşımızın 5.

İlkokul öğrencilerinden Mehmetçiğe destek klibi

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçe Şehit Polis Muzaffer Öztaş İlkokulu 3/a sınıfı öğrencileri istiklal marşımızın 5. Kıtası olan "arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın" dizeleriyle barış pınarı harekatına katılan askerlere klip çekerek, selam yolladılar.

İlkokul öğrencilerinden Mehmetçiğe destek klibi

Merzifon, Amasya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki gün önce çalışmaya başlayan inşaat işçisi, 5'nci kattan düşerek hayatını kaybetti
Ümraniye'deki far hırsızları kamerada Şehit olan 11 yaşındaki Elif'in babasından duygulandıran sözler: Vatan için 10 evladım gitse umrumda değil Diyarbakır'da polis, terör örgütüne destek için toplanan HDP'lileri binadan dışarı çıkarmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 16:30:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlkokul öğrencilerinden Mehmetçiğe destek klibi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]