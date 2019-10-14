İlkokul öğrencilerinden Mehmetçiğe destek klibi

AMASYA - Amasya 'nın Merzifon ilçe Şehit Polis Muzaffer Öztaş İlkokulu 3/a sınıfı öğrencileri istiklal marşımızın 5. Kıtası olan "arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın" dizeleriyle barış pınarı harekatına katılan askerlere klip çekerek, selam yolladılar.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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