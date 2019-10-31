Son Dakika Haberleri: İlkokul öğrencilerinden Mehmetçiğe fındık ve mektup
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İlkokul öğrencilerinden Mehmetçiğe fındık ve mektup

7 saat önce

Trabzon'da ilkokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek için askerlere fındık ve mektup gönderdi.

İlkokul öğrencilerinden Mehmetçiğe fındık ve mektup, System.String[]

Trabzon'da ilkokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek için askerlere fındık ve mektup gönderdi.

Prof. İhsan Koz İlkokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla başlattıkları "Gönül Pınarından, Barış Pınarına" projesi kapsamında bölgede görev yapan askerler için mektup yazdı, ailelerinin de desteğiyle 500 kilogram fındık topladı.

Okul bahçesinde düzenlenen programda konuşan Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, öğrencilerin güzel bir organizasyon ile askerlere moral verdiklerini söyledi.

Suriye'de sürdürülen harekatın önemine değinen Toğan, "Bu operasyonla devletimiz ve kahraman ordumuz, ülkemize yönelen tehditleri, terör faaliyetlerini bertaraf etmiş, her zaman olduğu gibi ordumuz destan yazmıştır. Kahraman Mehmetçiklerimiz bugün bizlerin sıcak yuvalarında oturması, okullarda eğitim alması, bu milletin çıkarları için hak ve adaleti tesis etmek için orada bulunuyorlar. Bu anlamda biz de Ortahisar ilçesi olarak değerli çocuklarımızın kalplerinden gelenlerin Mehmetçiğimize moral olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Okul müdürü Hayati Şahin de birinci sınıf öğrencilerinin 300 adet resim yaptığını, diğer sınıflardaki öğrencilerin ise bin adet mektup yazdıklarını belirtti.

Ailelerin katkılarıyla toplanan 500 kilogram fındığın askerlere enerji vereceğini ifade eden Şahin, "Mektupların ve resimlerin de moral olmasını diliyoruz. İnşallah askerlerimiz ailelerine sağlıklı bir şekilde kavuşacaklardır." dedi.

Konuşmaların ardından kolilere konulan mektuplar, resimler ve fındıklar, öğrencilerin de yardımıyla Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere gönderilmek üzere araçlara taşındı.

Barış Pınarı Harekatı, Trabzon, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:28 Kaynak: AA
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