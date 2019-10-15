Son Dakika Haberleri: İlkokul öğrencilerinden mehmetçiğe selam
Son Dakika Güncel İlkokul öğrencilerinden mehmetçiğe selam

İlkokul öğrencilerinden mehmetçiğe selam

1 saat önce

Sultangazi'de ilkokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatında görev alan Mehmetçiklere asker selamı verdi.

Sultangazi'de ilkokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatında görev alan Mehmetçiklere asker selamı verdi.

Sultangazi İlkokulu 2/H sınıfındaki öğrenciler, Türk bayrakları açarak Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdiler.

İlkokul öğrencilerinden mehmetçiğe selam

Barış Pınarı Harekatı, Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:25 Kaynak: DHA
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