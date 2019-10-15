İlkokul öğrencilerinden mehmetçiğe selam
1 saat önce
Sultangazi'de ilkokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatında görev alan Mehmetçiklere asker selamı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:25 Kaynak: DHA
Sultangazi'de ilkokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatında görev alan Mehmetçiklere asker selamı verdi.
Sultangazi İlkokulu 2/H sınıfındaki öğrenciler, Türk bayrakları açarak Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdiler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bin kilometrekarelik alanı terörden kurtardık Fransa-Türkiye maçı Fransız basınında geniş yer buldu Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'in mesajı mest etti Son dakika: Başakşehir Cenk Enver Şahin'i resmen açıkladı