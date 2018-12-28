Son Dakika Haberleri: İlkokul Öğrencilerinden "Sepetimde Ekmek Var" Projesi

İlkokul Öğrencilerinden "Sepetimde Ekmek Var" Projesi

1 saat önce

Pursaklar ilçesinde ilkokul birinci sınıf öğrencileri ve öğretmenleri tarafından ekmek israfına dikkat çekmek amacıyla "Sepetimde Ekmek Var" projesi hayata geçirildi.

İlkokul Öğrencilerinden
Pursaklar ilçesinde ilkokul birinci sınıf öğrencileri ve öğretmenleri tarafından ekmek israfına dikkat çekmek amacıyla "Sepetimde Ekmek Var" projesi hayata geçirildi.

Satı Öztürk İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, ekmek tüketimine ilişkin erken yaşlarda farkındalık oluşturmak, çocuklara tasarruf bilinci kazandırmak, aile bütçesine katkı vermek, okulda ve sosyal yaşamda konuyla ilgili faaliyetlerde bulunarak israf konusunda sosyal duyarlılık sağlamak amacıyla "Sepetimde Ekmek Var" projesini başlattı.

Proje çalışmaları kapsamında, öğrencilerle ekmeğin nasıl yapıldığına ilişkin "buğday çimlendirme" ve "Toprak Mahsulleri Ofisinden döküman temin etme" gibi faaliyetler yapıldı.

Okul çevresindeki esnafı ziyaret ederek ekmek israfına dikkat çeken broşürler dağıtan öğrenciler, velilere yönelik olarak da öğretmenleriyle hazırladıkları "Ekmeğin Hikayesi" adlı bir tiyatro gösterisi sergiledi.

Öğrenciler, öğretmen ve velilerin katılımıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasını da gezerek ekmek yapım sürecine tanıklık ettiler.

Öğrencilerden israfa karşı kamu spotu

Öte yandan ekmek israfına dikkat çekmek amacıyla öğrencilerin yer aldığı kamu spotu da hazırlandı.

Velilerin de destek verdiği projede, ekmek israfını azaltmak ve bayat ekmek kullanma bilincini geliştirmek amacıyla veliler arasında "Bayat Ekmekten Pasta Yapma Yarışması" düzenlendi.

Yarışmaya katılan ve dereceye giren veliler, Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil ve Okul Müdürü Osman Kaya tarafından ödüllendirildi.

Sepetimde Ekmek Var Projesi, mart ayına kadar devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:58 Kaynak: AA

Pursaklar, Güncel
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