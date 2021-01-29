- İlkokul öğrencilerinden takdire şayan aile filmi - Son Dakika

- İlkokul öğrencilerinden takdire şayan aile filmi

29.01.2021 13:23

- İlkokul öğrencilerinden takdire şayan aile filmi 'Aile Yılı'na dikkat çekmek için velileriyle birlikte kısa film çektiler Afyonkarahisar Valiliği tarafından 2021 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından kentteki bir ilkokul öğrencileri, ailenin önemine dikkat çekmek amacıyla...

- İlkokul öğrencilerinden takdire şayan aile filmi

'Aile Yılı'na dikkat çekmek için velileriyle birlikte kısa film çektiler

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valiliği tarafından 2021 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından kentteki bir ilkokul öğrencileri, ailenin önemine dikkat çekmek amacıyla velileri ile birlikte kısa film çekti.

Afyonkarahisar Valiliği kentte aile yapınsın güçlenmesi ve aileye olan önemin daha da artması amacıyla bu yılı "Aile Yılı" olarak ilan etti. Aile Yılı Projesi kapsamında Afyonkarahisar Işıklar Balı Sultan İlkokulu öğrencileri de ailenin önemine dikkat çekmek amacıyla bir kısa film hazırladı. Okuldaki öğrenciler ve velilerin oynadığı kısa filmde aile yapısınındı ne denli önemli ve güçlü olduğu vurgusu yapıldı. Filmde ayrıca müzik eşliğinde aileye ilişkin şiir de okunurken, toplumda güçlü olan aile yapısının tüm yurdu ne denli etkilediği vurgusu yapıldı.

- İlkokul öğrencilerinden takdire şayan aile filmi
- İlkokul öğrencilerinden takdire şayan aile filmi
- İlkokul öğrencilerinden takdire şayan aile filmi
- İlkokul öğrencilerinden takdire şayan aile filmi

Kısa Film, Karahisar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel - İlkokul öğrencilerinden takdire şayan aile filmi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Genç kıza elle cinsel saldırıda bulunduğu için meydan dayağı atılan bisikletli: Tanıdık sandım Taraftarların "Come to Fenerbahçe" çağrısına Eljif Elmas'tan yanıt: Nereye geleyim Allah aşkına Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik
Kandilli'den İstanbul'un 3 ilçesi için çok önemli deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor Kandilli'den İstanbul'un 3 ilçesi için çok önemli deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor         
13:03
Erol Bulut, Mesut Özil ve Pelkas'ı birlikte oynatacağı bir sistem üzerinde çalışıyor Erol Bulut, Mesut Özil ve Pelkas'ı birlikte oynatacağı bir sistem üzerinde çalışıyor         
12:43
İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL         
12:07
Hulk transferini bitiremeyen Beşiktaş'ta bu kez Diego Costa gündeme geldi Hulk transferini bitiremeyen Beşiktaş'ta bu kez Diego Costa gündeme geldi         
11:43
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor         
11:18
Çamaşır makinesinde bulunan cansız bedenle ilgili tutuklanan sanıklar beraat etti Çamaşır makinesinde bulunan cansız bedenle ilgili tutuklanan sanıklar beraat etti         
10:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti         
10:23
Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım         
09:52
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi         
08:16
Nevşin Mengü'ye Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı         
08:10
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
İsmail Küçükkaya'dan şaşırtan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok İsmail Küçükkaya'dan şaşırtan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok         
00:35
Arda Turan'ın satın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı Arda Turan'ın satın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı         
17:53
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 14:02:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - İlkokul öğrencilerinden takdire şayan aile filmi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei