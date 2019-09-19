Son Dakika Haberleri: İlkokul öğrencilerine "afet çantası hazırlama" eğitimi
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İlkokul öğrencilerine "afet çantası hazırlama" eğitimi

az önce

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından ilkokul öğrencilerine "Afetlere Hazırlık Yılı" kapsamında eğitim verildi.

İlkokul öğrencilerine

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından ilkokul öğrencilerine "Afetlere Hazırlık Yılı" kapsamında eğitim verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Gazipaşa, Atatürk ve Kuzeykent İlkokulu olmak üzere 4 okulda verilen eğitimlerde öğrencilere afet çantası ve çanta hazırlama konularında bilgi aktarıldı.

Türkiye'de afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi amacıyla AFAD tarafından geliştirilen "Afetlere Hazırlık Yılı" çerçevesinde verilen eğitimlerde afetlere hazır olmanın önemine işaret edildi.

Daha sonra AFAD personeli, afet çantasında olması gereken malzemeleri öğrencilere anlatarak, uygulamalı olarak çantaya yerleştirmelerini gösterdi.

Kent genelinde afet bilincinin yaygınlaştırılması için eğitim programlarının sürdürüleceği belirtildi.

Kastamonu, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:02 Kaynak: AA
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