Son Dakika Haberleri: İlkokul Öğrencilerine Beşiktaş Forması Hediye Edildi

İlkokul Öğrencilerine Beşiktaş Forması Hediye Edildi

42 dakika önce

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde bulunan Pamukova Pınarlıbacı İlkokulu öğrencilerine, İstanbul Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Zafer Şengül, Beşiktaş forması dağıttı.

İlkokul Öğrencilerine Beşiktaş Forması Hediye Edildi, System.String[]


SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde bulunan Pamukova Pınarlıbacı İlkokulu öğrencilerine, İstanbul Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Zafer Şengül, Beşiktaş forması dağıttı. Formaları giyen öğrenciler Kartal pençesi yaparak 'En büyük Beşiktaş' tezahüratında bulundu.

Pamukova Pınarlıbacı Okul Müdürü Bayram Kaymış, öğrencilerin isteği üzerine İstanbul Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Zafer Şengül'e ulaştı. İstanbul Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Zafer Şengül, öğrencilerin isteğini kırmadı ve Beşiktaş Kulübü'nden temin ettiği 150 adet forma ile Pamukova Pınarlıbacı İlkokulu'na gelerek, öğrencilere tek tek Beşiktaş forması hediye etti.

Beşiktaş forması alan öğrenciler forma sevinçlerini 'En büyük Beşiktaş' tezahüratı ile dile getirdi. Minik bir öğrencinin Beşiktaş marşlarını ezbere söylemesi ise Şengül'ü duygulandırdı. Şengül, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın selamını getirdiğini ifade ederek, "Biz bu daveti aldığımızda çok duygulandık. Biran evvel Pınarlı Bacı Okulu'na gelmek istedik. Çocuklarımızı kırmayıp okulumuza geldik. Her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz" dedi.

Pınarlıbacı İlkokulu Müdürü Bayram Kaymış, Beşiktaş Kulübü ve İstanbul Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Zafer Şengül'e teşekkür ederek, kendilerini ve öğrencilerini çok mutlu ettiklerini söyledi.

Beşiktaş taraftarı olan Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser ile bir araya gelen İstanbul Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Zafer Şengül, Keser'e futbolcuların imzalarının bulunduğu forma hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:35 Kaynak: DHA

Pamukova, İstanbul, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İngiliz Medyasında Bir Garip Haber: İstanbul'da Gizlice 5,8'lik Deprem Oldu İstanbul Valisi'nin "İletişim Kurduk" Dediği Havva, 19 Saat Sonra Kurtarıldı

İstanbul ve Ankara İçin Yapılan Seçim Anketinde Çarpıcı Sonuçlar Al-Nassr'a Transfer Olan Maicon, İstanbul'dan Ayrıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 17:17:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlkokul Öğrencilerine Beşiktaş Forması Hediye Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]