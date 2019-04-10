İlkokul Öğrencilerine Bursa Gezisi
17 dakika önce
Bilecik'in Bayıköy Belde Belediyesi, beldede eğitim gören ilkokul öğrencilerine Bursa gezi turu düzenledi.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:35 Kaynak: İHA
'in Bayıköy Belde Belediyesi, beldede eğitim gören ilkokul öğrencilerine Bursa
gezi turu düzenledi. Bayırköy
'de eğitim gören ilkokul öğrencilerinden yaklaşık 4 otobüslük bir grup, öğretmenlerinin eşliğinde Bursa'da bulunan Bilim ve Teknoloji Merkezine götürülerek bilimin insan hayatındaki önemini bir kez daha deneysel ve görsel ortamda görme şansı yakaladılar. En büyük yıldız olan güneşin, yıldızların, gezegenlerin, kara delik ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün ve oluşumlarının özel bir yansıtıcı yardımıyla, görsele yansıtılmasıyla dijital ortamda izleme imkanı bulan öğrenciler, öğle yemeğinin ardından da Bursa Hayvanat Bahçesine götürülerek vahşi hayvanların yaşam koşullarını birebir görerek tanıma fırsatı buldular. - BİLECİK
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