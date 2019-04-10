Son Dakika Haberleri: İlkokul Öğrencilerine Bursa Gezisi

İlkokul Öğrencilerine Bursa Gezisi

17 dakika önce

Bilecik'in Bayıköy Belde Belediyesi, beldede eğitim gören ilkokul öğrencilerine Bursa gezi turu düzenledi.

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Bilecik'in Bayıköy Belde Belediyesi, beldede eğitim gören ilkokul öğrencilerine Bursa gezi turu düzenledi.

Bayırköy'de eğitim gören ilkokul öğrencilerinden yaklaşık 4 otobüslük bir grup, öğretmenlerinin eşliğinde Bursa'da bulunan Bilim ve Teknoloji Merkezine götürülerek bilimin insan hayatındaki önemini bir kez daha deneysel ve görsel ortamda görme şansı yakaladılar. En büyük yıldız olan güneşin, yıldızların, gezegenlerin, kara delik ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün ve oluşumlarının özel bir yansıtıcı yardımıyla, görsele yansıtılmasıyla dijital ortamda izleme imkanı bulan öğrenciler, öğle yemeğinin ardından da Bursa Hayvanat Bahçesine götürülerek vahşi hayvanların yaşam koşullarını birebir görerek tanıma fırsatı buldular. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:35 Kaynak: İHA
Bayırköy, Bilecik, Bursa, Yaşam
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