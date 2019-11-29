İlkokul öğrencilerine diş macunu ve fırçası dağıtıldı

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle ilkokul öğrencilerine diş macunu ve fırçası dağıtılırken tarama ve florür uygulaması yapıldı.



Ağız ve Diş Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara ağız ve diş sağlığının önemini vurgulamak amacıyla Bağcılar Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle özel bir program düzenlendi. Üsküp İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "En fazla ihmal ettiğimiz dişlerimiz oluyor. Hastalıkların birçoğu da dişten kaynaklanıyor. O yüzden dişlerimizin sağlığı çok önemli. Şimdiden dişlerinizi fırçalamaya başlarsanız dişleriniz sağlıklı olur ve onları kaybetmezsiniz" dedi.



Dişlerinize iyi bakın



İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli diş hekimi Anıl Geda da diş sağlığının korunması ve ağız bakımıyla ilgili bilgilerin yer aldığı sunum yaptı. Programın ardından Çağırıcı ve sağlık görevlileri ilkokuldaki öğrencilere diş macunu ve fırçası verdi. Çağırıcı çocuklara "Dişlerinize iyi bakın" tavsiyesinde bulundu.



Öte yandan bin 400 öğrenciye diş taraması 350 öğrenciye de florür uygulaması yapıldı. - İSTANBUL