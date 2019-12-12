İlkokul öğrencilerine saç bakımı - Son Dakika
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İlkokul öğrencilerine saç bakımı

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde "Meslek liseleri ailelerle buluşuyor" projesi kapsamında mesleki lise öğrencileri, ilkokul öğrencilerine saç bakımı yaptı.

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Kütahya'nın Emet ilçesinde "Meslek liseleri ailelerle buluşuyor" projesi kapsamında mesleki lise öğrencileri, ilkokul öğrencilerine saç bakımı yaptı.


Emet Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Yıldırım Gürakan, yaptığı açıklamada, "Meslek liseleri ailelerle buluşuyor" projesi kapsamında okulumuz güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı erkek kuaförlüğü dalı öğrencilerimizle Kayı köyü ilkokulu öğrencilerinin saç bakımlarını yaptık. Öğrencilerimiz hem mesleklerinde ilerleme kaydediyor, hemde köy okullarında bulunan öğrencilerimizle iyi bir bağ kurmuş oluyor. Bu tip eğitim çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kütahya, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:46 Kaynak: İHA
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