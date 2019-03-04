İlkokul Öğrencilerine Temel Afet Bilinci Eğitimi

Kırşehir Hüsnü Özyeğin
İlkokulu öğrencilerine temel afet bilinci verildi.
Kırşehir Afet ve Acil Durumum Müdürlüğünden (AFAD
) yapılan açıklamada, 1-7 Mart Deprem Haftası
etkinlikleri kapsamında Hüsnü Özyeğin İlkokulu 3. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri kurum binasını ziyaret etti.
Toplantı salonunda, öğrencilere temel afet bilinci eğitimi verilerek, Türkiye
'de meydana gelen afetler, alınması gereken tedbirler, deprem sırasında doğru davranış biçimleri anlatıldı.
Öğrencilere, İl AFAD Müdürlüğü arama kurtarma ekibi tarafından yeni nesil arama kurtarma araç, gereç ve ekipmanları tanıtıldı.
AFAD İl Müdürü Metin Alpaslan, bu tür etkinliklerle çocuklara afet ve acil durumların önemini anlattıklarını belirterek, okullar, iş yerleri ve farklı yerlerde düzenledikleri eğitimlerle bilinç oluşturmaya gayret ettiklerini belirtti.
Eğitimin ardından Alpaslan, öğrencilere DASK kumbarası hediye etti.