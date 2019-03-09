Son Dakika Haberleri: İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi

İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildiği bildirildi.

İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildiği bildirildi.

Trafik kazalarından kaynaklı meydana gelen can kayıplarını en aza indirgemek ve bu konuda kamuoyunda gerekli farkındalığı oluşturmak amacıyla Cumhuriyet İlkokulu'nda 90 öğrencinin katılımıyla İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli Polis Memuru Şuayip Yayla tarafından öğrencilerin eğitim düzeylerine uygun slaytlar kullanılmak suretiyle öğrenciler karayolu trafik güvenliği konularında bilgilendirildi.

İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri, dönem sonuna kadar uygun görülen zamanlarda okul yöneticileri ile görüşülerek, her ay öğrencilere trafik eğitimi verilmesinin planlandığını belirttiler. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:35 Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Güncel
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