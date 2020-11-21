İlkokul öğrencilerinin okul bahçesiyle ilgili hayalleri gerçek oldu - Son Dakika

Ordu'da ilkokul öğrencilerinin, hazırladıkları kliple Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'den okul bahçeleri yenilenmesi isteği yerine getirildi.

Altınordu Haki Yener İlkokulu'nda bir grup öğrenci, okul bahçelerinin düzenlenerek daha rahat oynayabilecekleri alanın oluşması için klip hazırladı.

Öğrenciler, okul idarecileri ve öğretmenlerinin de desteğiyle, "Hababam Sınıfı" filminin bazı sahne ve müziklerinden esinlenerek klip çekti. Klip, okulun sosyal medya hesaplarından Büyükşehir Belediye Başkanı Güler de etiketlenerek, "Haki Yener İlkokulu öğrencilerimizin çok değerli dedesi, bu tatlı öğrencilerimizin hayallerini gerçek yapar mısınız?" ifadesiyle paylaşıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler de sosyal medyadan klibi paylaşarak, "Sizleri bilmem ama ben yeni kuşağın hayranıyım. Böylesine tatlı bir isteği geri çevirmek ne mümkün." ifadelerini kullandı.

Güler'in talimatıyla çalışmaları başlatan ekipler, okul bahçesindeki futbol, basketbol ve voleybol saha çizgileri, kale ve pota direkleri ile güvenlik kulübesini boyadı.

Okul bahçesinin zeminine, ölçüleri Milli Eğitim Bakanlığının "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamında belirlenen seksek, kutu kutu pense ve hareket dizini oyun alanları da çizildi.

Düzenleme çalışmaları tamamlanan okul bahçesi ve saha, daha modern bir görünüme kavuştu.