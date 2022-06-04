Ördek Donald'a da kırmızı düdük hediye eden ekipler, duyarlı davranışlarından dolayı Durmuş kardeşleri tebrik etti.

Kaynak: AA

Trafik Haftası, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İlkokul öğrencilerinin ördekli 'Karayolları Trafik Haftası' videosu ilgi gördü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.