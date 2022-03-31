İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZDIĞI HİKAYELER KİTAPLAŞTIRILDI - Son Dakika

DENİZLİ'de ilkokul öğrencilerinin pandemi döneminde kitap okuma alışkanlığı kazanmak için yazdıkları hikayeler kitaplaştırıldı. 3'üncü sınıfta okuyan 27 öğrenci, hikaye kitaplarını kırsal kesimlerde okuyan öğrencilere ulaştırdı.

Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi'ndeki Hacı İbrahim Demireren Cumhuriyet İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Sedat Arıkan, öğrencilerin pandemi döneminde kitap okuma alışkanlığı kazanmasını sağlamak için hikaye yazmalarını istedi. Sedat Öğretmen 3-A sınıfında okuyan 27 öğrenciye hikaye yazım teknikleri hakkında eğitim verdi, öğrencileri internet üzerinden yazarlarla bir araya getirdi. Sınıfta 9- 10 yaşlarındaki öğrenciler, yazdıkları hikayeleri öğretmenine teslim etti. Okul yönetimi hikayeleri kitap haline getirdi. Öğrenciler ise kendi hikaye kitaplarının ismini belirledi. Kitapları basılan minik öğrenciler, yazar olmanın mutluluğunu yaşadı. Öğrenciler kitaplarını Güzelköy Mehmet Tunç Ortaokulu öğrencileri için imzalayıp hediye etti.

'ÖĞRENCİLERİME KİTAP SEVGİSİNİ AŞILAMAK İSTEDİM'

Sınıf öğretmeni Serkan Arıkan, amacının öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu proje öğrencilerime kitap sevgisini aşılamak amacıyla başladı. Hikayeler yazdırdım sonra da pandemi döneminde ulusal bir yazarla buluşturdum. Bu öğrencilerim için bir başlangıç oldu. İlk zamanlarda hikaye yazarken zorlandılar daha sonra güzel hikayeler çıkmaya başladı. Bu hikayeleri değerlendirmek, öğrencileri ödüllendirmek ve kitap sevgisini aşılamak için yazdıkları hikayeleri kitap haline getirdik. Kitaplarının çıkması, onları daha da motive etti. Daha güzel hikayeler yazmaya başladılar. Öğrencilerde okuma alışkanlığı da gelişti. Bu alışkanlığın diğer öğrencilere de ulaşmasını sağlamak için kitap haline getirdiğimiz hikayelerini öğrenciler için imzaladılar. Öğrencilerim evlerinde daha çok kitap okumaya hikaye yazmaya zaman ayırmaya başladı. Anne ve babaları evde çocuklarının tablet ve telefonlardan uzaklaştıklarını söylediler. Amacımıza ulaştık hatta yazar olmak isteyen öğrencilerim var."

Öğrencilerden Hüsna Kayalıo, "Bu kitap bizim öğretmenimizin Türkçe dersinde yazdırdığı hikayelerle başladı. İlk hikayede zorlandık. Ama daha sonra kendimizi okuyarak geliştirdik. İlerideki hedefim tekrar kitap yazmak. Kendimi daha da geliştirip, yazar olmak istiyorum" dedi.

Diğer bir öğrenci Fatma Sena Göğer ise "Yazdığım kitapta hikayeler var. Her bir hikayeden çeşitli dersler çıkarılıyor. Güzel bir kitap oldu. Yazarlık çok zor, hikaye yazmak da kolay değil ama yine de kendimizi geliştirdikçe daha güzel hikayeler ortaya çıkıyor. Daha çok okuyarak iyi bir yazar olacağım" diye konuştu.