Son Dakika Haberleri: İlkokul öğrencisi 28 katlı binanın çatısından kurtarıldı
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İlkokul öğrencisi 28 katlı binanın çatısından kurtarıldı

1 saat önce

Çin'in Hunan eyaletinde intihar etme girişimiyle 28 katlı binanın çatısına çıkan bir ilkokul öğrencisini itfaiyeciler kurtardı.

İlkokul öğrencisi 28 katlı binanın çatısından kurtarıldı, System.String[]
Çin'in Hunan eyaletinde intihar etme girişimiyle 28 katlı binanın çatısına çıkan bir ilkokul öğrencisini itfaiyeciler kurtardı.

Çin'in Hunan eyaletine bağlı Yiyang şehrinde itfaiyeciler geçtiğimiz günlerde intihar girişiminde bulunmak amacıyla 28 katlı bir binanın çatısına çıkan bir ilkokul öğrencisini gerçekleştirdikleri nefes kesen bir operasyonla kurtardı. Öğrenci binanın çatısının uç kısmında otururken çatıya çıkan itfaiyeciler öğrenciyle konuşarak ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra sakinleşen öğrenci itfaiyecilerce kurtarıldı.

Öğrencinin neden intihar etmeye çalıştığı bilinmiyor. - PEKİN
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:22 Kaynak: İHA
Hunan, Çin Halk Cumhuriyeti
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