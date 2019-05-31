İlkokul öğrencisi Arda, davranışı ile örnek oldu
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Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Arda, babasının iş yeri önünde bekleyen Afgan asıllı çocuğa karşı gösterdiği merhamet duygusu ile örnek oldu.
Kırşehir
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:28 Kaynak: İHA
'in Kaman
ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Arda, babasının iş yeri önünde bekleyen Afgan asıllı çocuğa karşı gösterdiği merhamet duygusu ile örnek oldu.
Kaman İlçesi Faik Güngör
İlkokulu 2. Sınıfa gittiği öğrenilen Arda Kızıl (8), babasının çalıştığı marketin önünde bekleyen ve ayakkabısı olmayan Afgan asıllı bir çocuğu görünce yaşından beklenmeyen bir hareketle ayağındaki ayakkabıyı çıkartıp giydirmek istedi. Ayakkabısı Afganlı çocuğa olmayan Arda evlerine giderek yaşadığı durumu annesine anlatıp yardımcı olunması için para istedi.
Annesinin onayı ile Afganlı çocuğun yanına giden Arda Kızıl, ebeveyninin de desteği ile Afganlı çocuk ve kardeşinin temel ihtiyaçlarını giderdi. Paylaşma duygusunu ön plana çıkartan Arda Kızıl'ın davranışı ilçede yerel yayın yapan gazetelerinde manşetlerinde ilk haber olarak yer aldı. - KIRŞEHİR
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