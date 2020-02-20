İlkokul öğrencisi

Kayseri'de eğitim gören Nilüfer Şimşek, "Caribou Matematik Yarışması"nda ilkokul 2. sınıf kategorisinde dünya birincisi oldu.

ODTÜ Geliştirme Vakfı Kayseri Okulları'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kanada Brock Üniversitesi tarafından dünya çapında online olarak düzenlenen ve 32 ülkeden yaklaşık 35 bin öğrencinin katıldığı "Caribou Matematik Yarışması"nda ilkokul 2. sınıf kategorisinde Nilüfer Şimşek'in üst düzey matematik becerileri İngilizce sorularla ölçüldü.

Kanada merkezli organizasyonda Şimşek, dünya birinciliğini elde etti.