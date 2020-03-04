İlkokul öğrencisi Eylül'ün ölümüne neden olan servis şoförünün tahliyesine itiraz edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlkokul öğrencisi Eylül'ün ölümüne neden olan servis şoförünün tahliyesine itiraz edildi - Son Dakika

İlkokul öğrencisi Eylül'ün ölümüne neden olan servis şoförünün tahliyesine itiraz edildi

6 saat önce

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar'da geçen yıl kullandığı servis aracıyla okul bahçesinde 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümününe neden olduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Hüseyin Yıldırım'ın tahliyesine itiraz etti.

İlkokul öğrencisi Eylül'ün ölümüne neden olan servis şoförünün tahliyesine itiraz edildi, System.String[]

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar'da geçen yıl kullandığı servis aracıyla okul bahçesinde 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümününe neden olduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Hüseyin Yıldırım'ın tahliyesine itiraz etti.

Küçükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesi, Avcılar'da geçen yıl kullandığı servis aracıyla okul bahçesinde Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümününe neden olduğu gerekçesiyle sanık Hüseyin Yıldırım'ı "taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, tahliye etti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık Hüseyin Yıldırım'ın tahliyesine itiraz edildi.

Savcılığın itirazında, kazanın oluşumunda sanığın bilirkişi raporu ile tam ve asli kusurlu olduğu belirtilerek, Eylül Mirzaoğlu'nun kusurunun bulunmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Mahkemece sanığa 5 yıl hapis cezası verilmesine rağmen sanığın tahliye edildiği ifade edilen dilekçede, dosyanın istinaf incelemesine tabi olacağı, delil karartma ve kaçma şüphesi göz önüne alınarak, verilen serbest bırakma kararının hukuka uygun olmadığı belirtildi.

Dilekçede, gerekçe gösterilen nedenlerden dolayı, sanığın yeniden tutuklanması talep edildi.

Karar

Küçükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesi, 2 Mart'ta tutuklu sanık servis şoförü Hüseyin Yıldırım'a "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezası vermişti.

Sanığa verilen cezada indirim yapılmasına yer olmadığı hükmeden mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetmişti.

- İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, öğrenci servisi şoförü olan sanık Hüseyin Yıldırım'ın idaresindeki okul servisi, 7 Kasım 2019'da Avcılar'daki Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesine giriş yaptığı sırada Eylül Mirzaoğlu'na çarptığı ve olayda küçük Eylül'ün hayatını kaybettiği anlatılmıştı.

İddianamede, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Hüseyin Yıldırım, Küçükçekmece, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Yunan güvenlik güçleri sınırdaki göçmenlere ateş açtı: 1 ölü 5 yaralı
Oyuncu Alpaslan Özmol, hakkında sürekli 'öldü' haberleri yapılmasına tepki gösterdi Bebeğinin ölümüne sebebiyet veren 19 yaşındaki anneye müebbet Babanın oğlunu öldürdüğü cinayetin altından borç meselesi çıktı

Son Dakika Haberleri
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 21:57:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İlkokul öğrencisi Eylül'ün ölümüne neden olan servis şoförünün tahliyesine itiraz edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]