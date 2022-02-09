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İlkokul öğrencisi harçlıklarıyla aldığı tekerlekli sandalyeyi Kızılay'a bağışladı - Son Dakika

İlkokul öğrencisi harçlıklarıyla aldığı tekerlekli sandalyeyi Kızılay'a bağışladı

09.02.2022 09:26
İlkokul öğrencisi harçlıklarıyla aldığı tekerlekli sandalyeyi Kızılay'a bağışladı

Tekirdağ'da bir ilkokul öğrencisi topladığı harçlıklarıyla aldığı tekerlekli sandalyeyi Kızılay'a bağışladı.

Tekirdağ'da bir ilkokul öğrencisi topladığı harçlıklarıyla aldığı tekerlekli sandalyeyi Kızılay'a bağışladı.

Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım ilkokul 3. sınıf öğrencisi Kaan Köşdere'yi makamında kabul etti.

Ziyarette konuşan Vali Yıldırım, tekerlekli sandalyeyi Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahibi bir kişiye verileceğini ifade ederek, "Kaan'ı ve onu yetiştiren anne babayı da tebrik ediyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Eğer çevrenizde tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan başka biri varsa bize bildirirseniz gerekeni yaparız." dedi.

Ziyarette Kaan Köşdere'ye annesi Esra Köşdere ve Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen eşlik etti.

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Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlkokul öğrencisi harçlıklarıyla aldığı tekerlekli sandalyeyi Kızılay'a bağışladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlkokul öğrencisi harçlıklarıyla aldığı tekerlekli sandalyeyi Kızılay'a bağışladı - Son Dakika
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