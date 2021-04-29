İlkokul öğrencisi Hayrunnisa 2 yıldır her ay harçlığını Filistinli Rahna'ya gönderiyor - Son Dakika

Siirt'te Mehmetçik İlkokulu öğrencisi Hayrunnisa Özbilici (10), her ay biriktirdiği harçlığını 2 yıldır yetim sponsorluk sistemi kapsamında destek olduğu yaşıtı Filistinli Rahna'ya gönderiyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Özbilici, 2 yıl önce İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Yetim Sponsorluk Sistemi hakkında bilgi sahibi olunca ailesi aracılığıyla gönüllü koruyucu aile olmak için başvurdu.

5 yaşındayken yetim kalan Rahna'yı kardeş olarak seçen Özbilici, her ay ailesinden aldığı 125 lira harçlığı İHH aracılığıyla ona gönderiyor.

Hiç görmediği Rahna ile mektuplaştığını dile getiren Özbilici, "Kendisinden duygu dolu mektuplar aldım, ben de aynı şekilde mektup yazdım. 2 yıldır para biriktirip kardeşime gönderiyorum. Bu çok güzel bir duygu." dedi.

İHH gönüllüsü Yusuf Çelik de Türkiye genelinde 15 bin, Siirt'te ise 100'ün üzerinde yetiminin sponsorluk sistemiyle destek aldığını söyledi.

Hayrunnisa'nın da Filistinli Rahna'yı yetim kardeş olarak himaye ettiğini dile getiren Çelik, şu anda dünya genelinde 400 milyona yakın yetimin bulunduğunu, bunların 200 milyonunun sokaklarda yaşadığını kaydetti.

Sokakta yaşayanların kötü niyetli insanların ağına düştüğünü ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"2007 yılında yetim sponsorluğu başlatıldı. Hayrunnisa 2 yıldır çok güzel bir sorumluluk gösterip babasının verdiği harçlıkları biriktirerek bir yetime sahip çıktı. Bu sistemle iletiliş kurulabiliyorlar. Kızımızı yürekten kutluyorum."