Son Dakika › Güncel › İlkokul öğrencisi iki kardeş karne harçlıklarını depremzedelere bağışladı - Son Dakika
İlkokul öğrencisi iki kardeş karne harçlıklarını depremzedelere bağışladı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta ilkokul öğrencisi iki kardeş, karne harçlıklarını depremzedeler için bağışladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:32 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta ilkokul öğrencisi iki kardeş, karne harçlıklarını depremzedeler için bağışladı.
Merkez Onikişubat ilçesindeki Yunus Emre Ortaokul 5. sınıf öğrencisi İlker Zübeyir Kurt ve Şehit Mehmet Avşar İlkokulu 2. sınıf öğrencisi İrem Kurt kardeşler, karne harçlıkları 120 lirayı depremzedelere göndermek istedi.
AFAD'ı ziyaret eden kardeşler, zarfa koyduklarını harçlıklarını depremzedelere verilmek üzere İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Aslan Mehmet Coşkun'a teslim etti.
Öğrenci kardeşlerin bu duyarlı davranışını tebrik eden Coşkun, kendilerine çeşitli hediyeler verdi.
Son Dakika Çirkin plan deşifre oldu! Almanya'ya iltica etmek için annesinin kapısına ırkçı yazı yazdırttı Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Elazığ depreminin simgesi Azize: Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi