Son Dakika › Güncel › İlkokul öğrencisi iki kardeş, kumbarada biriktirdikleri paraları deremzedelere bağışladılar - Son Dakika
İlkokul öğrencisi iki kardeş, kumbarada biriktirdikleri paraları deremzedelere bağışladılar
6 saat önce
-İlkokul öğrencisi iki kardeş - Hatay'dan yapılan yardımlarHatay'da, Dörtyol Belediyesi ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:14 Kaynak: AA
-İlkokul öğrencisi iki kardeş - Hatay'dan yapılan yardımlar
Hatay'da, Dörtyol Belediyesi ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı.
Kampanya kapsamında toplanan temel yaşam malzemeleri Elazığ'a gönderildi.
Dörtyol ilçesinde de ilkokul öğrencisi iki kardeş, kumbarada biriktirdikleri paraları Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşlar için bağışladı.
Son Dakika Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Deprem günü attığım tweetten pişman oldum Ebru Yaşar, deprem bölgesine bir kamyon dolusu gıda malzemesi gönderdi Bakan Kurum açıkladı: Elazığ'da artan kira fiyatlarına işlem yapılacak Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "FETÖ'cü müsünüz?" sorusuna yanıt verdi