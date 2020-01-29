İlkokul öğrencisi iki kardeş, kumbarada biriktirdikleri paraları deremzedelere bağışladılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlkokul öğrencisi iki kardeş, kumbarada biriktirdikleri paraları deremzedelere bağışladılar - Son Dakika

İlkokul öğrencisi iki kardeş, kumbarada biriktirdikleri paraları deremzedelere bağışladılar

6 saat önce

-İlkokul öğrencisi iki kardeş - Hatay'dan yapılan yardımlarHatay'da, Dörtyol Belediyesi ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı.

-İlkokul öğrencisi iki kardeş - Hatay'dan yapılan yardımlar

Hatay'da, Dörtyol Belediyesi ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı.

Kampanya kapsamında toplanan temel yaşam malzemeleri Elazığ'a gönderildi.

Dörtyol ilçesinde de ilkokul öğrencisi iki kardeş, kumbarada biriktirdikleri paraları Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşlar için bağışladı.

İlkokul öğrencisi iki kardeş, kumbarada biriktirdikleri paraları deremzedelere bağışladılar

Dörtyol, Elazığ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:14 Kaynak: AA
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