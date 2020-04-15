İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika

Baba Mustafa Ali Arslan, "Oğlum televizyondan Milli Dayanışma Kampanyası'nı duyunca kumbaradaki parasını bağışlamak istedi. Biz de mutlu olduk ve 155'i arayarak polislere haber verdik." dedi.

Polis ekipleri, duyarlılığından dolayı İsmail Alp Arslan'a teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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