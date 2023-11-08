İlkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi

Ankara'da, Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın, 10 Aralık 2019 tarihinde okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolata kutusunun kapağının nefes borusuna kaçması sonucu ölümüne ilişkin görülen 10 sanıklı davada mahkeme, bilirkişi heyetinin rapor hazırlamasına karar vererek davayı 21 Şubat 2024'e erteledi.

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Keçiören Tarım ve Orman Müdürlüğünde gıda kontrolörü olarak görev yapan sanık Fatma Şahin, mahkemenin talep ettiği bilirkişi raporunda bir gıda mühendisinin de imzası olması gerektiğini belirterek bu durumda suçsuzluğunun ortaya çıkacağını savundu.

DOSYANIN BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLMESİ TALEP EDİLDİ

Keçiören Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli gıda kontrolörü sanık Koray Hozantaş da önceki savunmalarını tekrarladığını ifade ederek beraatini istedi. Taraf avukatları da eksikliklerin giderilmesinin ardından dosyanın bilirkişiye gönderilmesi yönünde talepte bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, firma yetkilileri hakkında verilen takipsizlik kararının bir örneğinin dava dosyasına istenmesine, sanıkların sorumluluklarına ilişkin, gıda mühendisi, A sınıfı iş güvenliği uzmanı ve adli tıp uzmanının da aralarında olduğu bilirkişi heyetinin rapor hazırlamasına karar verdi. Duruşmaya 21 Şubat 2024'te devam edilecek.