İlkokul öğrencisi soğuk havaya rağmen İstiklal Marşı'nı tek başına okudu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlkokul öğrencisi soğuk havaya rağmen İstiklal Marşı'nı tek başına okudu - Son Dakika

İlkokul öğrencisi soğuk havaya rağmen İstiklal Marşı'nı tek başına okudu

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Duru Türkmen, soğuk havaya rağmen okulun bahçesinde İstiklal Marşı'nı tek başına okudu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Duru Türkmen, soğuk havaya rağmen okulun bahçesinde İstiklal Marşı'nı tek başına okudu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Duru Türkmen'in, 30 Aralık 2019'da okula geç kaldığını ve İstiklal Marşı'nın okunduğunu öğrendikten sonra okul bahçesinde saygı duruşuna geçerek marşı tek başına okuduğunu söyledi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntü için Türkmen'i tebrik eden Çetin, "Biz okullarımızda sadece eğitim ve öğretim yapmıyor, milli değerlerimizi de aşılıyoruz. İleride herkes birer meslek sahibi olabilir ancak vatan ve millet sevgisinin milli ve manevi değerlerin bu yaştaki çocuklarda görmemiz, bizleri gururlandırıyor. Bu örneklerin çoğalmasını diliyorum. Öğrencimizi kutluyorum." dedi.

Öğretmen Yasemin Beşdemir de öğrencisinin bu davranışının tüm öğrencilere örnek olduğunu dile getirdi.

Okulun güvenlik kamerası kayıtlarında öğrencinin koşarak okula geldiği ve bir anda saygı duruşuna geçip İstiklal Marşı'nı okuduğu görülüyor.

İlkokul öğrencisi soğuk havaya rağmen İstiklal Marşı'nı tek başına okudu

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:13 Kaynak: AA
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