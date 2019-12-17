İlkokul öğrencisi "temsili vali"nin kütüphane isteğini DAP İdaresi gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat İlkokul öğrencisi 'temsili vali'nin kütüphane isteğini DAP İdaresi gerçekleştirdi - Son Dakika

İlkokul öğrencisi "temsili vali"nin kütüphane isteğini DAP İdaresi gerçekleştirdi

6 saat önce

Erzurum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "temsili vali" olarak Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir'den okullarına kütüphane isteyen ilkokul öğrencisi Hilal Su Kumru'nun isteği yerine getirildi.

İlkokul öğrencisi

Erzurum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "temsili vali" olarak Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir'den okullarına kütüphane isteyen ilkokul öğrencisi Hilal Su Kumru'nun isteği yerine getirildi.

DAP'tan yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan'da Erzurum Valisi Okay Memiş'in koltuğuna oturan TOKİ İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi Hilal Su Kumru, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir'den okullarına kütüphane yaptırılmasını talep etti.

Kumru'nun isteğini karşılıksız bırakmayan DAP İdaresi, "DAP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi" kapsamında İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün projelerine 100 bin lira destek sağlayarak Kumru'nun okulu ile Yakutiye ilçesindeki okula "Semt Kütüphanesi"nin yapımını destekledi.

Proje kapsamında yapımı tamamlanan ve içerisinde bilgisayar, okuma ile satranç köşesi, sohbet ve dinlenme bölümleri yer alan kütüphaneler, öğrencilerin hizmetine sunuldu.

İçeriği ve uygulamaları ile "yaşayan kütüphane" olma özelliğine de sahip kütüphaneler ile çocukların hem erken yaşta yazıyla ve kitapla iç içe yaşama becerisi kazanmaları hem de eğlenerek öğrenme yöntemiyle okuryazarlıklarının yaygınlaşması hedefleniyor.

Erken yaşlarda çocuklarda kütüphane kültürünün yerleşmesini sağlamak amacıyla 7 yaş üzeri bütün kullanıcıların faydalandığı ve sürekli yaşayan merkezler şeklinde dizayn edilen 130 semt kütüphanesinden 22'si Erzurum'da bulunuyor.

130 semt kütüphanesine bugüne kadar toplam 22 milyon 400 bin lira ödenek tahsis edildiği, bunların yanı sıra kentteki kütüphanelerin kitap ihtiyacı için bu yılki bütçeden 847 bin lira DAP ödeneği sağlanarak 75 bin kitap dağıtılacağı belirtildi.

Hilal Su, 23 Nisan, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:46 Kaynak: AA
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