İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü - Son Dakika
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İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü

6 saat önce

YOZGAT'ta ilkokul öğrencisi Adil Erdem Temiz, karne töreni için okula gelen Vali Kadir Çakır'ın makam aracındaki Türk bayrağı flamasını öptü.

İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü, System.String[]

YOZGAT'ta ilkokul öğrencisi Adil Erdem Temiz, karne töreni için okula gelen Vali Kadir Çakır'ın makam aracındaki Türk bayrağı flamasını öptü.

Vali Kadir Çakır, Erdoğan Akdağ İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. 1'inci sınıf öğrencisi Adil Erdem Temiz, yanında bulunan arkadaşı ile birlikte okulun bahçesine park edilen Vali Çakır'ın makam aracını inceledi. Temiz, çevresinde dolaştığı aracın sağ ön kısmında bulunan Türk bayrağı flamasını öpüp alnına koydu. Bu davranışı okulun güvenlik kamerasına yansıyan Temiz ve arkadaşı daha sonra okula girdi.


Akdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:16 Kaynak: DHA
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