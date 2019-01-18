Son Dakika Haberleri: İlkokul Öğrencisi Valiye Mektup Yazıp Evinde Misafir Etti

İlkokul Öğrencisi Valiye Mektup Yazıp Evinde Misafir Etti

16 dakika önce

İlkokul öğrencisi Valiye mektup yazıp evinde misafir etti -Vali Şimşek, "Ecem'in mektubuna kayıtsız kalmadık, Ecem'in evine geldik.

İlkokul öğrencisi Valiye mektup yazıp evinde misafir etti
-Vali Şimşek, "Ecem'in mektubuna kayıtsız kalmadık, Ecem'in evine geldik. Böyle güzel bir mektuba güzel bir şiiri gördükten sonra gitmeye karar verdik. Mektupta evin adresini de konum çizmiş. Hem ziyaret ettik hemde karnesini verdik. Takdir almış, başarılar diliyorum" dedi.

NİĞDE - Niğde'de Atatürk İlkokulu 5'inci sınıf Ecem Malgır, Niğde Valisine mektup yazarak evine davet etti. Vali Yılmaz Şimşek ise mektubun karşılığında Ecem'in evine misafir oldu.
Ecem, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'e kar tatilini yaptığı için mektup yazdı. Mektubunda tatil için teşekkür ederken, tatil boyunca kitap okuduğunu ve kar topu oynadığını yazdı.
Mektubu alan Vali Şimşek ise beraberinde ki Milli Eğitim Müdürü ile Selçuk Mahallesindeki evine gitti. Büyük mutluluk duyan Ecem, Valiye yazdığı şiiri okudu ve bağlama çaldı.
Vali Şimşek, "Ecem'in mektubuna kayıtsız kalmadık, Ecem'in evine geldik. Böyle güzel bir mektuba güzel bir şiiri gördükten sonra gitmeye karar verdik. Mektupta evin adresini de konum çizmiş. Hem ziyaret ettik hemde karnesini verdik. Takdir almış, başarılar diliyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:20 Kaynak: İHA

Niğde, Güncel
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