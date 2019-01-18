İlkokul öğrencisi Valiye mektup yazıp evinde misafir etti
-Vali Şimşek, "Ecem'in mektubuna kayıtsız kalmadık, Ecem'in evine geldik. Böyle güzel bir mektuba güzel bir şiiri gördükten sonra gitmeye karar verdik. Mektupta evin adresini de konum çizmiş. Hem ziyaret ettik hemde karnesini verdik. Takdir almış, başarılar diliyorum" dedi.
NİĞDE - Niğde
'de Atatürk
İlkokulu 5'inci sınıf Ecem Malgır, Niğde Valisine mektup yazarak evine davet etti. Vali Yılmaz Şimşek
ise mektubun karşılığında Ecem'in evine misafir oldu.
Ecem, Niğde Valisi Yılmaz
Şimşek'e kar tatilini yaptığı için mektup yazdı. Mektubunda tatil için teşekkür ederken, tatil boyunca kitap okuduğunu ve kar topu oynadığını yazdı.
Mektubu alan Vali Şimşek ise beraberinde ki Milli Eğitim Müdürü ile Selçuk
Mahallesindeki evine gitti. Büyük mutluluk duyan Ecem, Valiye yazdığı şiiri okudu ve bağlama çaldı.
Vali Şimşek, "Ecem'in mektubuna kayıtsız kalmadık, Ecem'in evine geldik. Böyle güzel bir mektuba güzel bir şiiri gördükten sonra gitmeye karar verdik. Mektupta evin adresini de konum çizmiş. Hem ziyaret ettik hemde karnesini verdik. Takdir almış, başarılar diliyorum" dedi.