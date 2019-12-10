Son Dakika Haberleri: İlkokul öğrencisi yolda yürürken tarihi eser buldu
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İlkokul öğrencisi yolda yürürken tarihi eser buldu

6 saat önce

Ailesiyle birlikte doğa yürüyüşü yaparken yerde bulduğu bir seramiğin tarihi eser olduğunu öğrenen Elif Suna Kaya, annesi ve ablası ile birlikte Osmanlı piposu olduğunu öğrendiği tarihi eseri müze müdürlüğüne teslim etti.

İlkokul öğrencisi yolda yürürken tarihi eser buldu, System.String[]

Ailesiyle birlikte doğa yürüyüşü yaparken yerde bulduğu bir seramiğin tarihi eser olduğunu öğrenen Elif Suna Kaya, annesi ve ablası ile birlikte Osmanlı piposu olduğunu öğrendiği tarihi eseri müze müdürlüğüne teslim etti.


Namık Kemal İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Elif Suna Kaya, ailesi ile birlikte doğa yürüyüşü yaparken yerde bir seramik buldu. Elif Suna Kaya, bulduğu seramiği babası Aydın Kaya'ya gösterdi. Kaya, seramiğin tarihi eser olabileceğini düşünerek, cep telefonu ile fotoğrafını çekip müze müdürü Sevgi Soyaker'e gönderdi.


Çeşme Kalesi Müze Müdürü Sevgi Soyaker'in seramiğin 18. yüzyıl dönemi Osmanlı Piposu olduğunu söylemesi üzerine Elif Suna Kaya, annesi ve ablasıyla birlikte Çeşme Kalesi Müze Müdürlüğüne giderek Osmanlı Piposunu Müze Müdürü Sevgi Soyaker'e teslim etti.


Müze Müdürü Soyaker, teslim aldığı Osmanlı Piposunu müze envanterine kaydettirirken, küçük öğrenciyi de örnek davranışı nedeniyle tebrik etti. Soyaker, bu tip tarihi eserlerin bulunduğunda müzeye getirilmesinin önemine dikkat çekerek, Elif Suna Kaya'nın ve ailesinin duyarlılığının örnek olmasını diledi. Müze Müdürü Soyaker, küçük öğrenciyi ve ailesini daha sonra müzeyi gezdirerek, tarihi eserlerin korunarak gelecek nesillere nasıl aktarıldığını anlattı. - İZMİR

Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:36 Kaynak: İHA
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