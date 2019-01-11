İlkokul Öğrencisinden Örnek Davranış
16 dakika önce
Elazığ'da 10 yaşındaki Yıldız Akdemir, okula giderken yolda bulduğu 20 lirayı sahibine ulaştırılması için esnafa teslim etti.
Elazığ
'da 10 yaşındaki Yıldız Akdemir, okula giderken yolda bulduğu 20 lirayı sahibine ulaştırılması için esnafa teslim etti.
Elazığ Kazım Karabekir
İlkokul öğrencisi Akdemir, okula giderken bir iş yerinin önünde bulduğu bulduğu 20 lirayı esnafa vererek paranın sahibine ulaştırılmasını istedi.
Parayı teslim alan esnaf Nurettin Bak, öğrencinin bu örnek davranışından dolayı okula gelip durumu okul yöneticilerine anlattı.
Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü Yunus Çelik
, Akdemir'in böyle bir davranışta bulunmasından dolayı duygulandıklarını, öğrenciyi herkese örnek olması için ödüllendirdiklerini söyledi.
Akdemir de, "O para benim değildi. Paranın sahibini bulmak istedim. Benim durumumda olan herkese de bunu yapmasını öneriyorum." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:43 Kaynak: AA
Safranbolu'da Bez Çantalar Kurslarda Hazırlanıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Demiryol-İş Sendikası, Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı
Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Antrenörlük Zor ve Zaman Harcanan Bir İş