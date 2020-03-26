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İlkokul öğrencisinden rap müzikle "Evde kal Türkiye" çağrısı
6 saat önce
Sakarya'da ilkokul öğrencisi Efe Alp Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına rap şarkıyla destek verdi.
Sakarya'da ilkokul öğrencisi Efe Alp Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına rap şarkıyla destek verdi.
Geçen yılın "Öğretmenler Günü Şiir Yarışması"nda il birincisi olan Akyazı İnönü İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Öztürk, koronavirüs ile ilgili rap şarkısıyla dikkati çekti.
Efe Alp, şarkısında koronavirüs ile mücadele kapsamında herkesin evinde kalması gerektiğini vurguladı. Öztürk şarkıda, "Evimizde mutluyuz", "Herkes evde güvende", "Hayat eve sığar", "Evde kal Türkiye" gibi sözlerle vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:06 Kaynak: AA
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