İlkokul öğrencisinden Sivas Milli Eğitim Müdürünü duygulandıran sözler - Son Dakika

Sivas Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Kangal ilçesinde okul ziyareti sırasında öğrencilere, "Bizden bir isteğiniz var mı?" sorusuna, ilkokul öğrencisi Muhammed Salih Aydemir'in, "Bayrağımıza, devletimize, milletimize zarar gelmesin." cevabıyla duygulandı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aslan, Kangal ilçesinde okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Ayhan Erkan İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret eden Aslan, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

2/A sınıfını ziyaretinde öğrencilere, "Bizden bir isteğiniz var mı çocuklar?" sorusunu yönelten Aslan, öğrencilerden Muhammed Salih Aydemir'in, "Bayrağımıza, devletimize, milletimize zarar gelmesin." sözleri karşısında duygulandı.

Minik yüreğiyle, vatan ve bayrak sevgisini dile getiren öğrenciyle ilgilenen Aslan, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bu sözleri duymak beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin, "Okullarımızın bir daha kapanmasını istemiyoruz." sözleri üzerine ise Aslan, "Bizler bu konuda gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Sizlerin de bu tedbirlere uymanızı ve büyüklerinize de örnek olmanızı istiyorum. Eğer hep birlikte gayret gösterir, tedbirlere uyarsak inşallah okullarınızdan ayrı kalmayacaksınız." açıklamasında bulundu.

Sınıf ziyaretlerinin ardından okulda görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelen Aslan, öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.