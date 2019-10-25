Son Dakika Haberleri: İlkokul öğrencisine yaya geçidinde otomobil çarptı
Son Dakika 3. Sayfa İlkokul öğrencisine yaya geçidinde otomobil çarptı

İlkokul öğrencisine yaya geçidinde otomobil çarptı

1 saat önce

İlkokul öğrencisine yaya geçidinde otomobil çarptıBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde küçük öğrenciye yaya geçidinde otomobil çarptı.

İlkokul öğrencisine yaya geçidinde otomobil çarptı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde küçük öğrenciye yaya geçidinde otomobil çarptı.

Kaza Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kadir Koyutürk İlkokulu'nda okuyan 3. sınıf öğrencisi Helin A,. öğle yemeği için okuldan çıktı. Yaya geçidinden karşıya tarafa geçmek isteyen küçük kıza, 16 ZH 715 plakalı otomobilin sürücüsü Yılmaz Tarhan çarptı. Kazada ayağından hafif şekilde yaralanan Helin A. 112 sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü Tarhan ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan kaza yerinde bulunan küçük kızın annesi ve diğer veliler, yaya geçidi kuralına uyulmamasına tepki gösterdi.

İlkokul öğrencisine yaya geçidinde otomobil çarptı

Bursa, İznik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aydınlatma direği otomobile saplandı: 2 yaralı
Diyarbakır'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 18 yaralı Barda gelen hesabı beğenmedi, ortalığı birbirine kattı Bursa E Tipi Cezaevi'nde mahkumların ektiği ürünler meyvelerini verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 18:10:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlkokul öğrencisine yaya geçidinde otomobil çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]