İlkokul öğretmeni hakkında 'taciz' iddiası - Son Dakika

İlkokul öğretmeni hakkında 'taciz' iddiası

18.12.2020 17:14
İlkokul öğretmeni hakkında 'taciz' iddiası, System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesinde H.B. (18) adlı genç kız, otomobille önünü keserek, kendisine sözlü tacizde bulunduğunu öne sürdüğü sınıf öğretmeni K.Y.'den (43) şikayetçi oldu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde H.B. (18) adlı genç kız, otomobille önünü keserek, kendisine sözlü tacizde bulunduğunu öne sürdüğü sınıf öğretmeni K.Y.'den (43) şikayetçi oldu. H.B., "Bu yaştaki adamın böyle şeyler yapmasına aklım ermiyor. Buradan velilere seslenmek istiyorum. 5- 6 yaşındaki çocuklar böyle bir adama nasıl emanet edilir" dedi.

Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde oturan ve üniversite sınavına hazırlanan H.B., 3 Aralık tarihinde çarşı merkezinde gittiği bir özel eğitim kurumundan evine dönerken, sonradan öğretmen olduğunu öğrendiği K.Y.'nin otomobille önünü kesip, kendisine sorular sorduğunu, kendisinin "Ben sizi tanımıyorum" diyerek yoluna devam etmesi üzerine bir sokak ileride tekrar araçla yanına yaklaşıp, sözlü taciz ederek, otomobile bindirmek istediğini öne sürdü. O anda çok korktuğunu anlatan H.B., durumu ailesine anlattığını ancak polise şikayetçi olmadığını söyledi.

İKİNCİ KEZ ÖNÜNÜ KESTİ15 Aralık tarihinde tekrar çarşıdan dönerken evinin yakınlarındaki bir markete uğradığını kaydeden H.B., market çıkışında kapının önünde aynı kişinin kendisini beklediğini, sözlü taciz ederek, araca bindirmek istediğini söyledi. Bunun basit bir taciz olmadığını anlayınca durumu anlattığı ağabeyiyle birlikte polise giderek, şikayetçi olduğunu belirtti.H.B., polisteki ifadesinde, 3 Aralık günü dershane dönüşünde eve giderken aniden bir otomobilin önünde durduğunu belirterek, şunları anlattı: "Bana, 'sen Şerife ablanın kızı mısın' dedi. Ben, 'hayır' diyerek, yanlış anlaşılma vardır diye düşündüm. Yoluma devam ederken bir sokak ileride tekrar önümü kesti. Aracın kapısını açıp beni bindirmeye çalıştı. O an çok korktum ve heyecanlandım. Arabaya binmedim ve yoluma devam ettim. İleride ilk sokakta tekrar önüme çıktı. Aynı şeyi 3- 4 defa tekrarladı. Israrla arabaya binmemi istedi. Ben bir markete girdim. Marketteyken gitti, sonra eve gittim. Bu olaydan 12 gün sonra, yani 15 Aralık'ta dershane dönüşünde bir markete girmiştim. Bir baktım marketin önünde arabadan inmiş beni gözetliyordu. Ben görünce o şahıs olduğunu anladım. Yoluma devam etmeye çalıştım. Tenha bir yerde önümü kesti. Arabaya bindirmek için zorladı. 'Arabaya binmelisin' dedi, 'beni tanıdın mı' diyerek, sorular sordu. Tekrar tekrar 'arabaya girmelisin' dedi. Ben de aracın plakasını aldım ve polisi aradım. Ağabeyimle birlikte polis merkezine gittik. İfademi verdim aracın plakasından şahsı tespit ettiler. Ben de teşhis ettim ve şikayetçi oldum."'BU YAŞTAKİ ADAMIN BÖYLE ŞEYLER YAPMASINA AKLIM ERMİYOR'K.Y.'nin sınıf öğretmeni olduğunu öğrendiğini aktaran H.B., "Bu yaştaki adamın böyle şeyler yapmasına aklım ermiyor. Buradan velilere seslenmek istiyorum. 5- 6 yaşındaki çocuklar böyle bir adama nasıl emanet edilir. Beni ilk kez taciz ettiğinde ağabeyim ve anneme durumu anlattım. Birincisinde normal bir şeydir diye düşündüm, o yüzden şikayetçi olmamıştım. Aynı şey ikinci kez olunca normal biri değil, takıntılı bir sapık olduğunu anladım" diye konuştu.H.B.'nin ağabeyi M.B. ise "Ben konuyu duyduğumda Rize'den üniversiteden dönüyordum. Kardeşim beni aradı ve bu adamın kendisini yeniden taciz ettiğini söyledi. Ben ilk seferde bir akraba falan olabilir, taciz etme düşüncesi yoktur diye düşünmüştüm. İkinci kez olunca kardeşime polisi aramasını söyledim. Ben de öğretmen adayıyım, son sınıfta okuyorum. Eğer bir sınıf öğretmeni bunu yapıyorsa meslekten ihracı gerekir. Milli Eğitim Bakanlığımız konuya el atmalı. Bu 6 yaşındaki çocukların derslerine giriyor. Böyle bir suça meyilli bir insana çocuk verilmesi bence sakıncalı" dedi.

H.B.'nin şikayeti üzerine emniyetteki işlemlerin ardından dosya, adli makamlara gönderildi. Evli olduğu öğrenilen K.Y.'nin kadrosunun Gündoğmuş ilçesinde olduğu, Manavgat ilçesinde geçici görevle çalıştığı, ailesinin ise Serik'te oturduğu öğrenildi.


İlkokul öğretmeni hakkında 'taciz' iddiası
İlkokul öğretmeni hakkında 'taciz' iddiası

Üniversite, Aralık, Taciz, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İlkokul öğretmeni hakkında 'taciz' iddiası - Son Dakika


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