İlkokul öğretmeni, kendisini ağaca astı - Son Dakika
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İlkokul öğretmeni, kendisini ağaca astı

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ilkokul öğretmeni evli ve 1 çocuk annesi Olcay B. (39), kendisini görev yaptığı okulun yakınlarındaki ağaca iple asarak, yaşamına son verdi.

İlkokul öğretmeni, kendisini ağaca astı, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ilkokul öğretmeni evli ve 1 çocuk annesi Olcay B. (39), kendisini görev yaptığı okulun yakınlarındaki ağaca iple asarak, yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde Nazilli ilçesi Pirlibey Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ilkokul öğretmeni evli ve 1 çocuk annesi Olcay B., iddiaya göre, okulda öğrencisiyle tartıştıktan sonra dışarı çıktı. Kendisinden bir süre haber alınamayan Olcay B., okulun yakınlarındaki bir bahçede ağaca iple asılı halde bulundu. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Olcay B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olcay B.'nin cesedi, yapılan incelemelerin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Nazilli, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:55 Kaynak: DHA
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