İlkokul öğretmenlerine 'kanser yardımı' geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

İlkokul öğretmenlerine 'kanser yardımı' geliyor

18.02.2021 12:01
İlkokul öğretmenlerine 'kanser yardımı' geliyor

İLKOKUL Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, "İLKSAN olarak yasa ile verilen sağlık yardımları faaliyetleri çerçevesinde, kanser hastalığına yakalanan üyelerimize 'doğrudan nakdi yardım' yapacak bir projeyi bu yıl içerisinde hayata...

İLKOKUL Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, "İLKSAN olarak yasa ile verilen sağlık yardımları faaliyetleri çerçevesinde, kanser hastalığına yakalanan üyelerimize 'doğrudan nakdi yardım' yapacak bir projeyi bu yıl içerisinde hayata geçirmek amacı ile çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

287 bin üyesi olan İLKSAN, kanser hastalığına yakalanan üyelerine Kanser Sağlık Yardımı yapılabilmesi için çalışmalara başladı. Bu kapsamda yapılan çalışmalar, Ankara'da bugün başlayan Sağlık Yardımları ve Gayrimenkul Çalıştayı'nda müzakere edildi. Çalıştaya, yurt genelinden seçilen eğitim çalışanları temsilcisi 25 delege ile ulusal ve uluslararası sağlık sigortası firmalarına mensup uzmanlar ve İLKSAN'ın uzman personeli katıldı. İsviçre merkezli dünyanın en büyük reasürans şirketlerinden birisinin sunumu ile başlayan müzakerelerde, kanser hastalığına yakalanan eğitim çalışanlarına 'toplu nakit ödeme' şeklinde yapılacak kanser yardımının karar aşamasına getirileceği belirtildi. Çalıştayın açılışında konuşan Tuncer Yılmaz, Türkiye'de 2020 yılında 233 bin kişinin kanser hastalığına yakalandığına ve 126 bin kişinin kanser nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Yurt ve dünya genelinde hızla yayılan kanser hastalığına, eğitim çalışanları arasında da yakalanma hızının yüksek olduğunu dile getiren Yılmaz, "İLKSAN olarak yasa ile verilen sağlık yardımları faaliyetleri çerçevesinde, kanser hastalığa yakalanan üyelerimize 'doğrudan nakdi yardım' yapacak bir projeyi bu yıl içerisinde hayata geçirmek amacı ile çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.


İlkokul öğretmenlerine 'kanser yardımı' geliyor
YORUMLAR
500
Akıllı çiplerle 15 dakikada hastalık tanısı koyan 'nano-laboratuvarlar' kuruluyor Akıllı çiplerle 15 dakikada hastalık tanısı koyan 'nano-laboratuvarlar' kuruluyor Kendisini kemoterapiye hazırlamıştı! Soluk borusunda meğerse badem zarı varmış Kendisini kemoterapiye hazırlamıştı! Soluk borusunda meğerse badem zarı varmış Uzmanlardan kanserli çınarlara ilişkin 'can kurtaran' uyarılar Uzmanlardan kanserli çınarlara ilişkin 'can kurtaran' uyarılar

Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İlkokul öğretmenlerine 'kanser yardımı' geliyor - Son Dakika


Son Dakika
13:50 İstanbul'un ünlü kolejinde cinsel taciz skandalı: Kadın öğretmen erkek öğrencilerini tacizden tutuklandı
13:37 Rusya-Ukrayna savaşında 15 maddelik barış planına Kremlin'den itiraz: Hepsi doğru değil!
13:22 İstanbul'da tramvayın önüne atlayan kişi ağır yaralandı!
13:11 İBB uyardı! Yarın kar kalınlığı 15 santimetreyi bulacak
12:51 Sürekli boşanma haberleri çıkıyor ama Gülşen ve Ozan Çolakoğlu sarmaş dolaş!
12:49 Siyasete dönme sinyalleri verince gözler özel hayatına çevrildi: Tansu Çiller ve gelini mahkemelik!
12:21 Bakan Nebati, yatırımcılara seslendi ama sözleri tepki topladı: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun
12:19 Ugandalı kadın zorla fuhuş yaptırılmak üzere bindirildiği takside son anda kurtarıldı
12:17 Hadise'den alyanslı ilk poz
12:01 Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 14:01:46. #1.13#
SON DAKİKA: İlkokul öğretmenlerine 'kanser yardımı' geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement