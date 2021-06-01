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İLKOKUL VE ANA SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI - Son Dakika

İLKOKUL VE ANA SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI

01.06.2021 12:16

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı kademeli normalleşme kararları sonrası İstanbul'da ilkokul ve ana sınıflar, haftanın 2 günü yüz yüze eğitime başladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı kademeli normalleşme kararları sonrası İstanbul'da ilkokul ve ana sınıflar, haftanın 2 günü yüz yüze eğitime başladı.

Bakırköy'de günün ilk saatlerinde veliler, çocuklarını okula bıraktı. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulan okullarda öğrenciler de öğretmenleri ile arkadaşlarına kavuşmanın heyecanını yaşadı.

ARKADAŞLARIMLA TEMAS ETMEDEN OYUN OYNAYACAĞIM

2'nci sınıf öğrencisi Doğukan Emre Satıcı, 'Şimdi istiklal Marşı'yla sınıfa gireceğiz. Evde ders çalışıp bol bol kitap okudum. Okulumu çok özledim. Arkadaşlarımla temas etmeden oyun oynayacağım dedi.

4'üncü sınıf öğrencisi Biricik Umay Göker de 'Çok mutluyum arkadaşlarımı, öğretmenlerimi çok özledim. Zaten okulda virüse çok dikkat ediyoruz. Maskemiz hep takılı oluyor. Okulların açılmasına çok mutlu oldum. Bu süre içinde okul olarak online eğitimi iyi başardığımızı düşünüyorum diye konuştu.

Canlı derslerde canının çok sıkıldığını belirten Mehmet Akif Kutlu ise, 'Okulda arkadaşlarımla beraber çok mutluyum. Okulda maske kuralına çok dikkat ediyorum. Bugün de çift kat maske taktımö dedi.

OKULLARI UMARIM BİR DAHA KAPANMAZ

Çocukların evlerde çok sıkıldığını söyleyen veli Servet Sağ, 'Çocuklar zaten uzun süredir evdeler hem bunaldılar hem de hareketleri çok kısıtlandı. Şu an okulların açılmasından memnunuz umarım bir daha kapanmazö ifadelerini kullandı.

HAFTAYA DİĞER SINIFLAR BAŞLAYACAK

7 Haziran Pazartesi günü, tüm ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ise 2 Temmuz Cuma günü sona erecek.

İLKOKUL VE ANA SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI
İLKOKUL VE ANA SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI
İLKOKUL VE ANA SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI
İLKOKUL VE ANA SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, İstanbul, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İLKOKUL VE ANA SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI - Son Dakika


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