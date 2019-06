İlkokula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda ve 652 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Genel Kurulunda başladı.

Teklifin tümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Şenol Sunat, İstanbul seçim sonuçlarının, milletin iradesine ipotek koymanın, yok saymanın, hak gasbının bedelinin ne olduğunu gösterdiğini savundu. Sunat, seçimin Türk milletinin ferasetini ortaya koyduğunu, adaletin, demokrasinin, iyiliğin, tevazunun, vicdanın, muhalefete ve iktidara destek olan Türk milletinin kazandığını söyledi.

Eğitimin, bir istikbal ve siyaset üstü bir mesele olduğunu ifade eden Sunat, Türk milletine yakışır bir milli eğitim sisteminin el birliğiyle oluşturulmasını istedi.

Sunat, 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde, karnesi çok bozuk olan bakanlıklardan birinin Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu, 7 kez bakan ve 17 kez sistemin değiştiğini belirtti. Sunat, her gelen bakanın, kendi sistemini getirdiğini, muhalefetin dinlenmediğini, eğitim kalitesinin her yeni bakanla daha da gerilere düştüğünü öne sürdü.

İlkokula başlama yaşının 69 aya çıkarılarak yaklaşık 7 yıldır yapılan yanlıştan geri dönüldüğünü ifade eden Sunat, ancak 7 yıldır öğrencilerin bir kobay olarak kullanıldığını, ailelerin sıkıntı yaşadığını savundu.

"Öğretmenlik kadrolu, sözleşmeli, ücretli diye sınıflandırılır mı?" diye soran Sunat, böyle bir sınıflandırmayı kabul etmediğini, bunu öğretmenlik mesleğine bir hakaret olarak gördüğünü belirtti. Sunat, kalkınmada öncelikli bölgelerde öğretmen tutmanın yolunun sözleşmeli öğretmenlik, sözleşmeli personel olmadığını ifade etti.

Sunat, genç işsizliği önlemenin yolunun, çıraklık eğitiminden geçtiğini, mesleki eğitim merkezlerine gençlerin ilgisini artırmak, kalfalık, ustalık belgesine sahip olanların toplum içindeki statülerini yükseltmek, ebeveynlerin mesleki eğitimi başarısızlık ve yeteneksizlik olarak görme anlayışını ortadan kaldırmak zorunda olduklarını anlattı.

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, eğitimin, bir toplumun gelişmesi ve uygar seviyelere ulaşması için gerekli en önemli yapı taşı olduğuna işaret ederek, eğitim politikası çökmüş bir milletin, yok olmaya mahkum olduğunu söyledi.

Karadağ, "Eğitim politikamızın temel amacı Türk milletine mensubiyetin gurur ve şuuruna sahip, manevi ve kültürel değerlerimizi özümsemiş, düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, sorumluluk duygusu ve toplumsal duyarlılığı yüksek, yeni gelişmelere açık, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, girişimci, demokrat, kültürlü, erdemli ve inançlı nesillerin yetiştirilmesi olmalıdır." dedi.

Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip, yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Karadağ, kalifiye elemanların bilgi ve becerisinin, ekonomik başarının temeli olduğunu belirtti.

Eğitimin, bir ülkenin olmazsa olmazı olduğuna işaret eden Karadağ, "Eğitim ve eğitimci için atılan adımlar sonuna kadar desteklenen uygulamalar olsa da eğitimde hem sistem hem de öğrenci açısından mevcut başka sıkıntıların olduğunu da bilmekteyiz. Bu sıkıntıların giderilmesi, eğitimimizin ve eğitimcilerimizin refaha kavuşabilmeleri için bundan sonraki süreçlerde de gerekli adımların atılarak uygulamaya geçirilmesi en asli görevimizdir. Çünkü eğitimden yoksun bir milletin bağımsız olması ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması imkansızdır. " diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, teklifin "temel kanun" olarak görüşüldüğünü anımsatarak, bunun, hızlı bir şekilde yasa yapmak için temel kanunla ilgili TBMM İçtüzüğünün 91. maddesinin istismarının tekrarı niteliğinde olduğunu savundu. Özel, istisnanın, kural haline dönüştüğünü, normal müzakerenin istisna olduğunu ifade etti. Özel, "Teklifin parlamento dışı merciler tarafından hazırlandığı, milletvekillerimiz tarafından imza atılarak yürütmeyle yasamanın bir kısmı arasında anayasaya karşı muvazaa suçu işlendiği, komisyon görüşmelerinde de belli olmuştur." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, muvazaalı bir iş yapmaktan imtina ettiklerini ifade ederek, "Niçin muvazaalı iş yapalım? Muvazaaya gerek yok. Hepimiz buradayız. Her ne kadar teklifi iktidar partisi vermiş olsa da günün sonunda, bu işi bitirdiğimizde, kanunu yapma sürecinin tamamı ortak çalışmamız, eğrisiyle doğrusuyla her birimize ait, iktidara, muhalefete ait ortak bir çalışma... Böyle görmek lazım. Burada bir muvazaa değil, gruplarla da görüşerek daha süratli bir netice almaya dair bir mesele var." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

